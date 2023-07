436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o envio de um pacote de ajuda militar a Taiwan no valor de US$ 345 milhões (R$ 1,63 bilhão), informou a Casa Branca nesta sexta-feira (28).



Mais detalhes sobre a ajuda proporcionada não foram revelados. Em um comunicado, a Casa Branca menciona "itens e serviços de defesa" e "treinamento militar", no entanto, é provável que a decisão irrite Pequim, que considera a ilha parte de seu território.