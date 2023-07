Rússia e China encerram exercícios militares conjuntos no Mar do Japão

436

A Rússia e a China concluíram neste domingo (23) os exercícios militares conjuntos no Mar do Japão, anunciou o Ministério da Defesa russo, em meio a tensões elevadas com os países ocidentais.



As duas potências, que compartilham um desejo comum de contrariar o que apresentam como a hegemonia dos Estados Unidos, se aproximaram militarmente desde a ofensiva russa na Ucrânia, que Pequim se recusa a condenar.



Como forma de reforçar sua cooperação, os países realizaram uma série de exercícios militares conjuntos nos últimos meses.



Em março, durante uma visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao Kremlin, junto a seu homólogo russo, Vladimir Putin, ambos mencionaram em um comunicado sobre o desejo de realizar "patrulhas comuns regulares" a fim de "aprofundar a confiança mútua".



De acordo com o Exército russo, "os exercícios navais conjuntos russo-chineses terminaram no Mar do Japão", disse um comunicado oficial.



Entre quinta e domingo, "foram realizados cerca de vinte exercícios de combate (...), incluindo os de artilharia conjunta sobre alvos marítimos, costeiros e aéreos", acrescentou a nota.