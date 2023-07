Ataque a tiros deixa pelo menos 13 mortos na RD Congo

436

Um militar do Exército do Congo matou pelo menos 13 pessoas, incluindo nove crianças, com uma arma de fogo no último sábado (22), em Ituri, nordeste do país.



De acordo com relatos obtidos pela AFP, o militar da Marinha congolesa não suportou que seu filho tenha sido sepultado em sua ausência, um dia antes de chegar a Nyakova, uma vila de pescadores no território de Djugu, cerca de 65 quilômetros a leste de Bunia, capital da província de Ituri.



O militar "disparou contra civis" reunidos na noite de sábado "argumentando que a criança morreu e foi enterrada sem ser informado", enquanto estava na sua unidade em Gobu (a 55 quilômetros do local da morte), disse o tenente Jules Ngongo, porta-voz militar na província de Ituri.



Segundo ele, o balanço provisório é de "13 mortos, entre os quais dois são seus filhos". O militar está foragido e é procurado para ser julgado.