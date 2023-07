Netanyahu passará por cirurgia para colocar um marca-passo

436

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, passará por uma cirurgia para a colocação de um marca-passo, informou seu gabinete em um comunicado neste domingo (23, noite de sábado em Brasília), poucos dias após ter alta de uma hospitalização por complicações de saúde.



"O primeiro-ministro Netanyahu será submetido a um procedimento para colocar um marca-passo no Centro Médico Sheba, em Tel Hashomer, esta noite", acrescentou o comunicado de imprensa.



"O procedimento será realizado sob sedação, durante o qual o ministro da Justiça e primeiro-ministro interino, Yariv Lenin, ocupará seu cargo", acrescentou.



Há uma semana, Netanyahu, de 73 anos, recebeu alta do mesmo centro médico após passar uma noite hospitalizado devido a mal-estar e tonturas.



Naquela ocasião, como parte dos exames cardiológicos, o centro decidiu utilizar um monitor Holter para examinar o ritmo cardíaco do primeiro-ministro, conforme explicou na semana passada o chefe de cardiologia do Centro Médico Sheba, professor Amit Segev.