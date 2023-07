Ataque com drone ucraniano explode depósito de munição na Crimeia

436

Um ataque com um drone ucraniano explodiu um depósito de munição na Crimeia, neste sábado (22), incidente que forçou a evacuação da população e paralisou o tráfego na área.



O Exército ucraniano confirmou a autoria da ação.



"O bombardeio das instalações militares no território temporariamente ocupado da Crimeia foi realizado por forças ucranianas", disse à AFP uma fonte militar sob anonimato.



No início de junho, a Ucrânia lançou uma contraofensiva para reconquistar os territórios tomados pela Rússia e expressa regularmente sua intenção de recuperar a Crimeia, que Moscou anexou em 2014.



O líder pró-Rússia da Crimeia, Sergei Aksionov, havia indicado no início da tarde que "devido a um ataque com um drone inimigo no distrito de Krasnogvardeiski, houve uma explosão em um depósito de munições", que afirmou não ter deixado vítimas.



O incidente levou à evacuação de pessoas que vivem em um raio de 5 quilômetros da região afetada, localizada no centro da Crimeia. O tráfego ferroviário também foi brevemente interrompido, mas retomado durante a noite.



Os ataques na península do Mar Negro se intensificaram nas últimas semanas.



Há cinco dias, um ação militar atingiu a ponte da Crimeia, que já havia sido atacada por tropas ucranianas em outubro de 2022, e matou dois civis.



A ponte de Kerch é a única infraestrutura que liga os dois países e é utilizada para transportar equipamentos militares russos para a frente ucraniana.



Em uma videoconferência no Fórum de Segurança de Aspen, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na sexta-feira (21) que a ponte da Crimeia, que diz ter sido construída em violação ao direito internacional, deveria ser "neutralizada".



O presidente russo, Vladimir Putin, por sua vez, prometeu uma "resposta" de seu exército e pediu "melhoria da segurança" na construção.



- Jornalista russo morre em bombardeio -



Neste sábado, um jornalista russo da agência de notícias estatal Ria Novosti foi morto em um bombardeio na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, informou o Exército russo em um comunicado.



"Unidades das forças armadas ucranianas lançaram um ataque de artilharia contra um grupo de jornalistas", e "quatro repórteres ficaram feridos, com menor e maior gravidade", afirmou.



"Durante a evacuação, o jornalista da Ria Novosti Rostislav Zhuravlev morreu devido aos ferimentos causados pela explosão de bombas de fragmentação", acrescentou o exército.



O Ministério das Relações Exteriores da Rússia atribuiu às potências ocidentais e à Kiev a "responsabilidade" pela morte do repórter e garantiu que esse "crime odioso" não ficará sem resposta.



Ainda neste sábado, o governador da província russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, acusou Kiev de ter lançado bombas de fragmentação na cidade de Zhuravlevka na sexta-feira.



"Na província de Belgorod, 21 projéteis de artilharia e três munições de fragmentação de um lançador de foguetes múltiplo foram disparados [pelo Exército ucraniano] na vila de Zhuravlevka", disse Viacheslav Gladkov no Telegram.



- Grãos retidos -



A semana também foi marcada por uma escalada de ameaças entre os dois países, depois que Moscou encerrou, na segunda-feira (17), o acordo que facilitava a exportação de grãos dos portos ucranianos pelo Mar Negro.



O assunto foi pauta de uma conversa telefônica entre Zelensky e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, neste sábado.



"Identificamos com o Sr. Stoltenberg a prioridade e os estágios futuros necessários para o desbloqueio e exploração duradoura do corredor de grãos no Mar Negro", escreveu o líder ucraniano no Twitter.



O Kremlin alertou na quarta-feira que consideraria navios de carga com destino à Ucrânia como possíveis alvos militares. No dia seguinte, Kiev se posicionou de forma parecida em relação a potenciais embarcações de transporte militar.



O bloqueio dos grãos ucranianos gera preocupação devido ao seu impacto no abastecimento de alimentos em várias regiões do planeta.