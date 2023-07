Nove pessoas morrem em acidente de ônibus na Colômbia

436

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas neste sábado (22) na Colômbia, após um ônibus cair de uma ribanceira no departamento de Santander, informaram as autoridades.



O acidente ocorreu por volta das 04h20 locais (06h20 no horário de Brasília) na rodovia que liga a cidade de Cúcuta a Bucaramanga, capital do departamento, no nordeste do país.



"Até o momento, as autoridades contam com 9 mortos e 25 feridos atendidos" nos hospitais da região, disse à AFP Dudwing Villamizar, porta-voz da Defesa Civil de Santander.



De acordo com a polícia, 41 pessoas viajavam no ônibus, incluindo quatro menores de idade.



O incidente ocorreu quando o veículo perdeu o controle e caiu cerca de 100 metros em um barranco. Em imagens compartilhadas pela Defesa Civil, é possível ver o ônibus em meio à mata e roupas espalhadas.



Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte na Colômbia. Na última terça-feira (18), oito pessoas perderam a vida na colisão frontal entre um ônibus e uma carreta no departamento de La Guajira.



Em 2022, cerca de 7.200 pessoas morreram em incidentes de trânsito, 13% a mais que no ano anterior, de acordo com a Agência Nacional de Segurança Rodoviária.