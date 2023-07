Portugal restabelece controles nas fronteiras antes da visita do papa

436

Portugal restabeleceu os controles aleatórios em suas fronteiras neste sábado (22), antes da chegada do papa Francisco e de um milhão de jovens para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no início de agosto.



Esta medida "excepcional" para "prevenir possíveis ameaças à ordem pública e à segurança interna" vai vigorar até 7 de agosto.



Os controles de identidade nas fronteiras serão "aleatórios e não sistemáticos", afirmou na sexta-feira o ministro do Interior, José Luis Carneiro. A medida é coordenada entre autoridades espanholas, francesas e italianas, acrescentou.



Portugal prepara-se para a chegada de cerca de um milhão de jovens de todo o mundo para a JMJ, entre 1 e 6 de agosto, com a presença do papa argentino.



O encontro estava previsto para agosto de 2022, mas foi adiado devido à pandemia de covid-19.



Francisco, de 86 anos e convalescente de uma operação abdominal realizada em junho, confirmou a sua presença.



Durante a sua viagem de cinco dias a Portugal, realizará vinte reuniões e onze discursos.