Forças israelenses matam palestino na Cisjordânia

As forças israelenses mataram um palestino perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino neste sábado(22), enquanto o Exército israelense chamou o incidente de uma "tentativa de ataque com um veículo" em movimento.



Fawzi Mukhalifa, de 18 anos, "morreu devido a tiros da ocupação (israelenses) na cidade de Sebastia" perto de Nablus na noite de sexta-feira, disse o Ministério da Saúde palestino.



Em comunicado, o Exército israelense descreveu "uma tentativa de ataque com um carro" em movimento, à qual seus soldados "responderam disparando contra os suspeitos que estavam no veículo e que o motorista foi neutralizado" e o outro detido.



Este incidente ocorre em um momento de grande tensão na Cisjordânia, após uma série de ataques palestinos a colonos israelenses e atos de violência cometidos por colonos israelenses contra palestinos.



Neste ano, a violência ligada a este conflito matou pelo menos 198 palestinos, 27 israelenses, um ucraniano e um italiano, segundo um balanço da AFP baseado em fontes oficiais.



Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Cerca de 490.000 israelenses vivem neste território em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional.