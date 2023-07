Juíza marca para maio de 2024 início do julgamento de Trump por documentos sigilosos

436

O julgamento de Donald Trump por sua má gestão de documentos sigilosos começará em maio do próximo ano, disse nesta sexta-feira(21) a juíza que conduz o caso.



A juíza Aileen Cannon, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, determinou que o julgamento do ex-presidente, o primeiro a enfrentar acusações criminais, comece em 20 de maio de 2024.



Os promotores pediram que o julgamento começasse em dezembro, enquanto os advogados de defesa de Trump pediram que ocorresse após a eleição presidencial de novembro de 2024.



Trump, de 77 anos, é o favorito à indicação presidencial republicana e o julgamento acontecerá no auge da campanha das primárias para escolher o nome do partido nas eleições.