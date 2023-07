Ex-comandante separatista e blogueiro crítico de Putin é preso na Rússia

436

Um ex-comandante separatista do leste da Ucrânia e famoso blogueiro nacionalista russo foi detido após fazer duras críticas ao presidente Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira (21) seu advogado.



Igor Girkin, mais conhecido por seu pseudônimo Igor Strelkov, foi preso um mês depois da breve rebelião feita pelo grupo paramilitar Wagner, que muitos analistas dizem ter sido o maior desafio contra o poder de Putin.



O advogado de Girkin, Alexnder Molojov, disse que ele foi "preso pelas autoridades" e sua esposa, Miroslava Reginskaya, afirmou que o levaram por "extremismo".



Molojov afirmou não ter tido acesso aos documentos relacionados à prisão de Girkin, e acrescentou que tenta entrar em contato com seu cliente.



O blogueiro, de 52 anos, é um ex-comandante militar da autoproclamada República Popular de Donetsk e foi um protagonista na insurgência pró-Rússia quando começou, em 2014, o conflito entre Kiev e os separatistas do leste da Ucrânia.



Ele foi uma das três pessoas condenadas em um tribunal holandês, em 2022, por seu papel na queda do voo MH17 da Malaysia Airlines enquanto sobrevoava a Ucrânia em 2014.



Igor Strelkov se tornou um dos maiores críticos de Putin e do controle da campanha militar na Ucrânia.



Em uma de suas últimas publicações, o blogueiro nacionalista pediu para que o presidente russo passasse o poder a um sucessor.



"O país não sobreviverá mais seis anos de mediocridade covarde no poder", escreveu em seu canal do Telegram, onde possui mais de 800 mil seguidores.