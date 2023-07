Primeiro-ministro israelense será recebido por presidente turco no fim do mês

436

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, será recebido na Turquia pelo presidente Recep Tayyip Erdogan em 28 de julho, indicou o gabinete do chefe de Estado nesta quinta-feira (20).



Em um comunicado, a Presidência turca explicou que o dirigente israelense se reunirá com Erdogan dias depois da reunião do mandatário turco com o chefe da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em 25 de julho.



"O presidente Recep Tayyip Erdogan receberá o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em separado na Turquia ao longo da mesma semana", disse o comunicado.



O objetivo será abordar "as relações Turquia-Palestina e os últimos acontecimentos do conflito palestino-israelense, assim como outras questões internacionais da atualidade", acrescentou.



Depois de vários anos de crise, Turquia e Israel aproximaram posições no último ano com várias visitas de alto escalão, entre elas a do presidente israelense, Isaac Herzog, a Ancara.