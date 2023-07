436

Os preços do petróleo fecharam ligeiramente em alta nesta quinta-feira (20) em um mercado sem convicção, impulsionado pela escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 0,22%, para 79,64 dólares, em Londres, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para agosto aumentou 0,37%, aos 75,63 dólares, em Nova York.



"Os preços subiram durante um dia muito tranquilo em termos de novidades", resumiu Edward Moya, da Oanda, em nota.



