Ex-chefe de inteligência venezuelano Carvajal se declara 'não culpado' em corte dos EUA

O ex-chefe de inteligência militar venezuelano Hugo "Pollo" Carvajal, extraditado da Espanha, declarou-se "não culpado", nesta quinta-feira (20), em seu primeiro comparecimento ante um juiz em um tribunal de Nova York.



Ele, que foi homem de confiança do então presidente Hugo Chávez, declarou-se "não culpado" das acusações de narcoterrorismo, tráfico de drogas e de armas que a Justiça americana lhe imputa, durante uma audiência no tribunal federal do sul de Manhattan.



O advogado principal, Zachary Margulis, afirmou que Carvajal é "categoricamente inocente dessas acusações" e "diferentemente da maioria dos casos de drogais federais, o governo não garantiu ter provas".



O promotor, no entanto, apontou na véspera que Carvajal, de 63 anos, "se aproveitou de sua autoridade como diretor de inteligência militar da Venezuela (DIM) para corromper as instituições venezuelanas, abusar dos venezuelanos e importar veneno para os Estados Unidos".



Segundo a Justiça americana, Carvajal foi um dos líderes, ao lado de outros funcionários venezuelanos de alto escalão, do cartel de Los Soles, pelo menos desde 1999.



Carvajal, que participou da audiência vestido de civil, permanecerá preso, mas seus advogados anunciaram que entrarão com pedido de liberdade sob fiança para seu cliente.



Depois de ser figura de peso do chavismo, Carvajal foi repudiado pelo governo do mandatário Nicolás Maduro após ter apoiado publicamente o opositor Juan Guaidó, quando este se autoproclamou presidente da Venezuela em fevereiro de 2019.



A próxima audiência está prevista para 25 de julho.