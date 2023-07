Moscou anuncia restrições de viagens para diplomatas britânicos na Rússia

436

Moscou anunciou nesta quinta-feira(20) restrições de viagens para os diplomatas britânicos na Rússia, "em resposta às ações hostis" do Reino Unido, um sólido apoio financeiro e militar da Ucrânia.



O encarregado de negócios britânico, Tom Dodd, foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores em Moscou e foi "informado" da "implementação de um procedimento de notificação para os deslocamentos dos funcionários da missão britânica" na Rússia, indicou a diplomacia russa em nota.



Na prática, os diplomatas britânicos -com poucas exceções- vão ter que "notificar com um prazo de pelo menos cinco dias úteis em caso de deslocamento fora da zona de livre circulação de 120 km" em torno de Moscou e a Ecaterimburgo, segundo a chancelaria.



O documento "deve conter informação sobre a data, o objetivo, o tipo de deslocamento, os contatos (...) os acompanhantes, o meio de transporte, os locais visitados e a hospedagem, além do itinerário".



O Ministério das Relações Exteriores russo explicou que atua em resposta à "obstrução ao funcionamento normal" da missão diplomática russa no Reino Unido.



Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, as relações entre Moscou e Londres têm se deteriorado e o Reino Unido impôs várias sanções contra empresas e cidadãos russos.