Ucrânia alerta navios que seguem para a Rússia pelo Mar Negro

A Ucrânia informou nesta quinta-feira (30) que, a partir de sexta-feira, será considerada como possível "embarcação militar" qualquer navio no Mar Negro em direção a portos russos ou territórios ocupados, após uma decisão semelhante de Moscou em relação aos navios com destino a portos ucranianos.



"Todos os navios que navegarem em águas do Mar Negro em direção aos portos marítimos da Rússia e portos marítimos ucranianos em territórios temporariamente ocupados pela Rússia poderão ser considerados pela Ucrânia como transporte de cargas militares com todos os riscos associados", advertiu o Ministério ucraniano da Defesa em nota.



O ministério também "proibiu" a navegação na região nordeste do Mar Negro e no estreito de Kerch na costa da península da Crimeia, território ucraniano anexado pela Rússia em 2014.



Esta advertência foi anunciada depois que, na quarta-feira, a Rússia informou que "todos os navios que naveguem em águas do Mar Negro com destino a portos ucranianos serão considerados potencialmente portadores de carga militar".



Quase toda a frota ucraniana foi destruída pela invasão russa, mas as forças de Kiev têm atacado os navios russos no Mar Negro com drones navais.



O Exército ucraniano afirmou ter utilizado mísseis para afundar o Moskva, o principal navio da frota russa no Mar Negro, em 2022.