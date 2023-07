Museu Roald Dahl se desculpa por antissemitismo do autor de livros infantis

436

O museu Roald Dahl, no centro da Inglaterra, condenou o "inegável" racismo do célebre autor britânico de livros infantis, dois anos depois de de sua família pedir desculpas por suas declarações antissemitas.



Roald Dahl morreu em 1990 aos 74 anos. Entre suas obras mais populares se encontram "A fantástica fábrica de chocolate", "Matilda", "Bom gigante amigo". Vários de seus contos foram levados ao cinema.



Porém, o escritor também é conhecido por suas declarações antissemitas. Em uma entrevista à revista britânica New Statesman em 1983 legitimou o antissemitismo e justificou as ações de Hitler.



O museu condenou em nota todo "racismo, incluindo o antissemitismo, dirigido contra qualquer grupo ou indivíduo".



"O racismo de Roald Dahl é inegável e indelével, mas o que queremos que perdure é o potencial do legado criativo de Dahl para fazer o bem", escreveu o museu.



O texto será exibido na entrada do museu, situado em Great Missenden, Buckinghamshire. Também foi publicado em seu site na internet.