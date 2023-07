Comissão parlamentar israelense aprova medida chave de reforma judicial

436

Uma comissão parlamentar israelense aprovou uma medida chave da polêmica reforma judicial do governo de direita, no momento em que os protestos contra o projeto de lei são cada vez mais intensos.



A comissão jurídica da Kneset (Parlamento) aprovou por nove votos a favor e sete contrários uma medida que pretende anular a possibilidade de a justiça israelense pronunciar-se sobre o "caráter razoável" de decisões do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



A denominada cláusula de "razoabilidade" obrigou, em janeiro, o primeiro-ministro de direita Netanyahu a pedir a renúncia do número dois do governo, Arié Dery, condenado por fraude fiscal, após a intervenção da Suprema Corte.



O projeto se tornará lei se for aprovado pelo Parlamento na próxima semana. A Knesset já votou a favor da reforma em primeiro no dia 11 de julho.



Opositores da reforma protestaram nesta quinta-feira diante de vários prédios públicos em Haifa, no norte do país.



Centenas de pessoas saíram de Tel Aviv em direção a Jerusalém, uma caminhada de 70 quilômetros que começou na terça-feira e deve terminar no sábado diante do Parlamento.



O governo considera que a reforma é necessária para assegurar um maior equilíbrio dos poderes. Os críticos, no entanto, afirmam que a nova lei pode empurrar o país para um modelo autoritário.