Forças israelenses matam palestino na Cisjordânia

436

As forças israelenses mataram um palestino nesta quinta-feira (20) perto de um local sagrado judaico na cidade de Nablus, na Cisjordânia ocupada, anunciou o ministério palestino da Saúde.



"Um cidadão morreu ao ser atingido por tiros da ocupação em Nablus", afirmou o ministério em um comunicado, sem revelar a identidade da vítima fatal. Três pessoas foram hospitalizadas.



O exército israelense afirmou que as tropas do país realizaram uma operação "para garantir a segurança da entrada coordenada de civis israelenses no túmulo de José na cidade de Nablus", algo habitual durante as visitas, que os palestinos consideram uma provocação.



O exército acrescentou que "palestinos armados queimaram pneus, atiraram pedras e artefatos explosivos e abriram fogo contra as forças de segurança".



"As forças responderam com munição real e recursos para dispersar distúrbios", acrescentou.



Testemunhas relataram à AFP que o exército estava escoltando um grupo de israelenses até um local sagrado perto de Nablus quando dezenas de palestinos incendiaram pneus e lançaram artefatos explosivos e pedras na diração dos soldados.



O incidente acontece em um momento de tensão na Cisjordânia, após uma série de atos de violência entre palestinos e colonos israelenses, além de operações das Forças Armadas em algumas cidades do território ocupado.



Desde o início do ano, a violência vinculada ao conflito matou pelo menos 196 palestinos, 27 israelenses, um ucraniano e um italiano, de acordo com um balanço da AFP baseado nas informações divulgadas por fontes oficiais.



Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Quase 490.000 israelenses vivem neste território em assentamentos de colonos considerados ilegais pelo direito internacional.