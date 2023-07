Rússia avalia atacar navios mercantes para acusar Ucrânia, diz EUA

436

A Rússia estaria cogitando atacar navios que transportam cereais da Ucrânia no Mar Negro para depois culpar Kiev, afirmou um alto funcionário da Casa Branca nesta quarta-feira (19).



"O Exército russo pode ampliar seus alvos para incluir instalações de grãos ucranianas e atacar navios civis", disse Adam Hodge, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, à AFP.



Segundo ele, estas acusações se baseiam em informação desclassificada recentemente. Chegam após a recusa de Moscou, na segunda-feira, de prorrogar o acordo para permitir as exportações de cereais ucranianos e os ataques russos ao porto de Odessa nesta terça e quarta-feira.



Moscou afirmou que seus mísseis visaram alvos militares em Odessa, mas Hodge respaldou a versão ucraniana de que o ataque destruiu "infraestruturas agrícolas e 60.000 toneladas de grãos".



Para o funcionário da Casa Branca, a Rússia poderia estender esses ataques a navios civis e estaria planejando uma operação para dar a impressão de que os mesmos seriam obra de Ucrânia.



"Nossa informação indica que a Rússia colocou mais minas navais nos acessos aos portos ucranianos. Acreditamos que se trata de um esforço coordenado para justificar qualquer ataque a embarcações civis no Mar Negro e culpar a Ucrânia por esses ataques", disse.



O Ministério da Defesa russo assegurou hoje que, mais adiante, vai considerar um alvo militar todos os navios que transitem pelos portos ucranianos no Mar Negro.



Kiev pede, por sua vez, escolta internacional para os carregamentos após o término do acordo, que são cruciais para o abastecimento mundial de alimentos.