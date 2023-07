436

A Rússia está cogitando ataques contra navios civis que transportam grãos da Ucrânia no Mar Negro e, em seguida, tentar atribuir a culpa às forças ucranianas, disse um alto funcionário da Casa Branca nesta quarta-feira (19).



"O Exército russo pode ampliar seus alvos para incluir instalações de grãos ucranianas e atacar navios civis", disse Adam Hodge, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, à AFP, citando "um esforço coordenado para justificar quaisquer ataques a navios civis no Mar Negro e culpar a Ucrânia por esses ataques".