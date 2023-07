Petróleo cai após dados de reservas nos EUA

436

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (19) afetados por uma redução nas reservas comerciais nos Estados Unidos que foi menos significativa do que o previsto.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 0,21%, chegando a 79,46 dólares em Londres. O West Texas Intermediate (WTI) para agosto, por sua vez, teve uma queda de 0,52%, para 75,35 dólares.



Os preços abriram em alta, mas o relatório semanal da agência de informação sobre energia dos Estados Unidos (EIA) reverteu a tendência.



Na semana encerrada em 14 de julho, as reservas comerciais diminuíram em 700 mil barris, menos de um terço da queda de 2,5 milhões esperada pelos analistas, segundo a agência Bloomberg.



A diferença entre os números publicados e as previsões se deve, em parte, a um ajuste estatístico. Esses ajustes periódicos permitem que a EIA corrija aproximações feitas em semanas anteriores.



As reservas estratégicas americanas não sofreram alterações.



Para Edward Moya, da Oanda, esses dados "decepcionantes" pesaram sobre contratos futuros.



Por outro lado, para Bart Melek, da TD Securities, "essas cifras não representam uma ruptura que justificaria uma alta ou uma baixa" de preços.