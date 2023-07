436

Um homem abriu fogo no centro da cidade de Auckland, na Nova Zelândia, nesta quinta-feira (20, tarde de quarta-feira em Brasília), em um "incidente alarmante" que deixou duas pessoas mortas, além do agressor, disse a polícia local.



O ataque a tiros coincide com a abertura da Copa do Mundo Feminina na Nova Zelândia e Austrália, cuja primeira partida será realizada na noite desta quinta-feira em Auckland entre a seleção local e a Noruega.