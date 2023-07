Wall Street tem oitava sessão seguida de alta

436

A Bolsa de Nova York, focada nos resultados corporativos, subiu novamente nesta quarta-feira (19) pela oitava sessão consecutiva.



O índice Dow Jones cresceu 0,31% para 35.061,21 pontos, o tecnológico Nasdaq teve uma leve alta de 0,03% aos 14.358,02, e o S&P; 500 aumentou 0,24% para 4.565,72.



Wall Street não registrava oito sessões positivas consecutivas desde setembro de 2019.



O dia começou, porém, com o banco Goldman Sachs reportando resultados abaixo das expectativas, em meio a um mercado anêmico de fusões e aquisições.



Seus lucros caíram 62% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto suas receitas diminuíram 8%.



Alguns bancos regionais, como Ally Financial (+5,40%) e Western Alliance (+7,78%), superaram as previsões de captação de depósitos, o que foi um alívio para o setor bancário após a crise de março.



Até o momento, a temporada de resultados está indo bem, com 82% das empresas do S&P; 500 divulgando números acima das expectativas.



Após o fechamento, a fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla anunciou um aumento de 20% em seus lucros líquidos no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado.



Enquanto isso, a Netflix teve um salto de 5,89 milhões de assinantes no segundo trimestre, e 1,5 bilhão de dólares em lucro líquido entre abril e junho, resultado que também superou as expectativas do mercado.



Para Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, a imagem "real da situação" será conhecida quando a temporada de resultados for analisada como um todo. De qualquer forma, considera que "o pior já passou" e que o mercado de ações "provavelmente atingiu o fundo em outubro".



Tesla