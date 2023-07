Dois detidos em operação antijihadista conjunta em Marrocos e Espanha

436

Duas pessoas foram detidas no Marrocos e na Espanha, em uma operação antijihadista conjunta, indicaram fontes policiais de ambos os países nesta quarta-feira (19).



Um simpatizante do grupo Estado Islâmico que atuava "entre Marrocos e Espanha" foi detido nesta quarta-feira pelas forças especiais da Direção-Geral de Vigilância Territorial (DGST) em Nador, cidade marroquina fronteiriça com o enclave espanhol de Melilla, indicou um comunicado da DGST.



Foi detido sob a supervisão da Promotoria encarregada dos casos de terrorismo.



Um cúmplice foi preso, ao mesmo tempo, pela Guarda Civil espanhola na cidade de Lérida (nordeste da Espanha), segundo o comunicado.



"Os dois suspeitos estavam relacionados a elementos filiados à organização Daesh [sigla para a organização Estado Islâmico] no cenário sírio, como parte da preparação para executar operações terroristas na Europa", acrescentou.



Em Madri, uma porta-voz da polícia confirmou a prisão de uma pessoa por terrorismo em Lérida, como parte de uma operação conjunta em andamento com o Marrocos, sem dar mais detalhes.