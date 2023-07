Acidente em estrada deixa ao menos 34 mortos na Argélia(serviços de emergência)

436

Pelo menos 34 pessoas morreram e 14 ficaram feridas nesta quarta-feira(19) em uma colisão entre um ônibus e um veículo utilitário perto de Tamanrasset, no sul da Argélia, anunciou a Defesa Civil do país africano.



O ônibus bateu de frente com o outro veículo. Em seguida, houve um incêndio. Muitas vítimas morreram carbonizadas, segundo a imprensa local.



As operações de retirada e evacuação de vítimas estavam em andamento, segundo a Defesa Civil argelina.



De acordo com a Proteção Civil, o ônibus levava passageiros entre Adrar e Tamanrasset, duas cidades do Saara argelino.



A velocidade é a principal causa de acidentes nas estradas da Argélia, segundo a Delegação Nacional de Segurança nas Rodovias, uma agência governamental.



Em 2022, a Argélia registrou cerca de 22.980 acidentes de trânsito que deixaram 3.409 mortos e 30.479 feridos, segundo o diretor da agência, Nacef Abdelhakim.