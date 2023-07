Ucrânia celebra 'operação bem-sucedida' após incêndio em área militar russa na Crimeia

436

A Ucrânia celebrou uma "operação bem-sucedida" após o incêndio registrado nesta quarta-feira (19) em uma área militar na península anexada da Crimeia, que obrigou as autoridades designadas pela Rússia a ordenar a saída de mais de 2.000 civis.



"Uma operação bem-sucedida foi conduzida na Crimeia ocupada. O inimigo está escondendo a extensão dos danos e o número de perdas", afirmou Kirilo Budanov, chefe da inteligência militar ucraniana, em um comunicado divulgado no Telegram.



Além da mensagem, o militar divulgou um vídeo curto que mostra uma instalação em chamas, mas as imagens não permitem identificar o tipo de infraestrutura atingida.



O governador designado por Moscou para a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, anunciou que as autoridades locais ordenaram a retirada de mais de 2.000 civis devido a um incêndio em uma área militar.



Dois portais de notícias russos, Mash e Baza, próximos aos serviços de segurança de Moscou, informaram que explosões foram ouvidas na região. O Mash indicou que um depósito de munições estava em chamas.



Algumas horas antes, a Força Aérea ucraniana anunciou que destruiu 23 dos 32 drones explosivos e 13 dos 16 mísseis Kalibr lançados pelas tropas russas contra a região de Odessa (sul).



A nova série de ataques russos deixou pelo menos 12 feridos, informou o governador Oleg Kiper.