Equipes suspendem buscas em deslizamento de terra que deixou 15 mortos na Colômbia

As equipes de resgate suspenderam, nesta terça-feira (18), a busca por sobreviventes do deslizamento de terra que deixou pelo menos 15 mortos e 13 desaparecidos na rodovia que liga Bogotá ao sudeste da Colômbia, perto do município de Quetame, no departamento de Cundinamarca.



"Temos até agora um saldo de 15 pessoas que foram encontradas sem vida" e "seis feridos", disse o capitão Álvaro Farfán, do corpo de bombeiros, em um vídeo enviado à imprensa.



Segundo Farfán, os trabalhos de resgate foram suspensos ao cair da noite e serão retomados na manhã desta quarta-feira. Treze pessoas ainda estão sob os escombros.



O primeiro balanço divulgado pela Defesa Civil, pela manhã, contabilizava oito mortes. Ao meio-dia, o número de vítimas fatais já estava em 14.



O deslizamento aconteceu perto de uma cabine de pedágio localizada a cerca de 60 quilômetros de Bogotá e destruiu uma ponte.



Uma grande quantidade de lama obstruiu a via entre Bogotá e Villavicencio, um dos principais corredores de carga do país e onde este tipo de deslizamento é comum, segundo apurou um jornalista da AFP. A estrada continua interditada e vários caminhões e motos ficaram presos na lama.



- Dois metros de lama -



"A morte que atinge Quetame, Cundinamarca, mostra a necessidade urgente de ordenar o território em torno da água (...). Meus pêsames às famílias das vítimas", escreveu o presidente colombiano, Gustavo Petro, em sua conta no Twitter.



Nesta terça-feira, foi anunciado que o Exército enviou 80 militares para a região para ajudar na busca pelos desaparecidos.



O prefeito do município, Camilo Parrado, lamentou que "muitos lares perderam dois, três e até quatro membros da sua família" e acrescentou que "as agências de socorro estão reiniciando as buscas com drones. A lama tinha quase um metro (de altura) em alguns setores, em outros, dois metros, isso é muito complexo", explicou à Rádio El Dorado.



Os bombeiros conseguiram retirar cerca de 40 sobreviventes do deslizamento: seis deles foram levados para centros médicos com ferimentos.



Veículos locais relataram engarrafamentos monumentais na saída de Bogotá até Villavicencio, a principal cidade do sudeste da Colômbia.



A temporada de chuvas na Colômbia começou em junho e deve prosseguir até novembro. No ano passado, 300 pessoas morreram e 700.000 foram afetadas pelas tempestades, incluindo 34 que faleceram quando o ônibus em que viajavam foi soterrado por um deslizamento no oeste do país.