Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos no mar

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos em direção ao mar, anunciou o Estado-Maior do Exército sul-coreano nesta quarta-feira (19, noite de terça em Brasília), horas depois da chegada de um submarino americano com ogivas nucleares à Coreia do Sul.



O lançamento foi detectado pelo Estado-Maior de Seul, explicou a agência de notícias estatal Yonhap, que indicou que os projéteis foram lançados da região de Sunan em Pyongyang e percorreram 550 quilômetros antes de caírem no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.



O comando militar sul-coreano denunciou os disparos como "atos de provocação significativa" e uma clara violação às resoluções do Conselho de Segurança da ONU contra o desenvolvimento do programa armamentista e nuclear da Coreia do Norte.



O Ministério da Defesa do Japão também detectou os mísseis. "Estamos analisando os detalhes, mas avaliamos que [os projéteis] caíram fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão, a leste da península da Coreia", publicou a pasta no Twitter.



O lançamento é o último de uma série de testes armamentistas de Pyongyang.



Há menos de uma semana, o líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou pessoalmente o disparo do mais novo míssil balístico intercontinental do país, o projétil movido a combustível sólido Hwasong-18.



As relações entre as duas Coreias estão em um dos seus piores momentos, com a diplomacia estancada. Além disso, Kim pediu que seu regime acelerasse o desenvolvimento de armamentos, incluindo armas nucleares táticas.



Em contrapartida, Seul e Washington intensificaram a cooperação na área de defesa, organizando exercícios militares conjuntos com jatos furtivos avançados e outro ativos americanos estratégicos.



Ademais, EUA e Coreia do Sul mantiveram, nesta terça-feira, a primeira reunião do Grupo Consultivo Nuclear em Seul, e anunciaram a chegada de um submarino americano com armas nucleares ao porto de Busan pela primeira vez desde 1981.