Petróleo sobe com retomada da confiança na demanda

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (18) em um mercado que, diante de indicadores econômicos medianos divulgados nos Estados Unidos, confia na perspectiva de um eventual ponto final para o ajuste monetário nesse país.



Uma redução nas exportações russas também contribuiu para o aumento dos preços. As vendas russas de petróleo caíram para mínimos em seis meses, segundo dados coletados pela agência Bloomberg.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 1,43%, para 79,63 dólares, em Londres. E o West Texas Intermediate (WTI) para agosto recuperou 2,15%, aos 75,75 dólares, em Nova York.



"As cifras de vendas varejistas (nos Estados Unidos) foram muito fracas, o que significa que o Fed (Federal Reserve, banco central americano) não elevará suas taxas" após sua próxima reunião em julho, explicou Phil Flynn, analista da Price Futures Group.



As vendas no varejo nos Estados Unidos foram piores do que o esperado em junho, de acordo com dados do governo divulgados nesta terça-feira, com um consumo que cresce, mas abaixo das previsões, apesar da moderação da inflação.