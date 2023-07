Wall Street fecha em alta pela sétima sessão consecutiva

436

A Bolsa de Nova York continuou subindo nesta terça-feira (18) pelo sétimo dia consecutivo, após resultados bancários melhores do que o esperado.



O índice Dow Jones ganhou 1,06%, atingindo 34.951,93 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq e o S&P; 500 alcançaram máximos desde abril de 2022, com altas de 0,76% a 14.353,64 unidades e de 0,71% a 4.554,98, respectivamente.



"O lema do dia para os bancos foi: 'Melhor do que temíamos'", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brookers.



"A menos que haja um elemento realmente muito decepcionante" nos anúncios de resultados, "tudo é considerado uma boa notícia", explicou, descrevendo "uma tendência de alta no mercado".



