Quase 7 toneladas de cocaína são apreendidas no porto belga de Antuérpia

As autoridades do porto de Antuérpia, na Bélgica, apreenderam quase sete toneladas de cocaína em um carregamento de bananas vindos do Equador, anunciou o Ministério Público nesta terça-feira (18).



A operação, que começou no domingo em um cais, permitiu a apreensão de 6,82 toneladas de cocaína e levou quatro pessoas para a prisão, de 23 a 50 anos de idade, especificou o relatório, sem indicar o destino final da droga.



Este é o maior carregamento de cocaína interceptado desde o início do ano, contou um porta-voz da alfândega à AFP.



As autoridades relataram em novembro de 2020 uma apreensão "recorde" de 11,5 toneladas de cocaína em Antuérpia, que vinham da Guiana com destino à Holanda.



A operação foi realizada no âmbito de uma investigação judicial que conseguiu desmantelar uma organização criminosa ativa na América do Sul e na Europa.



Em fevereiro de 2021, uma outra ação possibilitou a apreensão de 7,3 toneladas de cocaína.



A Antuérpia se tornou, nos últimos anos, o principal ponto de entrada da cocaína produzida na América do Sul na Europa.



Na semana passada, a alfândega belga indicou que as apreensões de cocaína naquele porto totalizaram 43,3 toneladas no primeiro semestre do ano, um aumento de 21% em relação ao mesmo período de 2022.



Quase metade dos embarques veio de três países: Equador (10,42 toneladas), Panamá (5,26 toneladas) e Brasil (3,45 toneladas).



A marca de 100 toneladas foi ultrapassada pela primeira vez em 2022, quando as apreensões totalizaram 109,9 toneladas.