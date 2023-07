Presidente francês confirma primeira-ministra no cargo após últimos distúrbios

436

Sob pressão desde a onda de distúrbios que sacudiu a França desde junho, o presidente Emmanuel Macron confirmou no cargo, nesta segunda-feira (17), sua primeira-ministra Elisabeth Borne, que anunciou que fará "ajustes" no governo.



"Para garantir a estabilidade e o trabalho de base, o presidente da República decidiu manter a primeira-ministra", anunciaram fontes próximas do chefe de Estado francês.



Macron explicará esta decisão "antes do fim da semana", acrescentaram as mesmas fontes.



No fim de junho, a morte de um adolescente por disparos de um policial durante uma blitz de trânsito provocou várias noites de distúrbios e danos consideráveis no país apesar da grande presença de milhares de polícias e gendarmes.



Essa onda de manifestações adiou a possibilidade de uma reformulação no governo, que havia ganhado força após o desgaste provocado, entre outros, pela polêmica reforma da previdência.



Uma vez que a situação se tranquilizou, os rumores emergiram outra vez, inclusive com a possibilidade de troca da primeira-ministra.



Mas Macron, por fim, decidiu "manter" Borne no cargo.



Após essa confirmação, a primeira-ministra anunciou que deseja "ajustes" no governo e que "vai apresentá-los ao presidente da República esta semana".



Uma deputada do partido da situação Renascimento (Renaissance, em francês) vinculou esses rumores de destituição da primeira-ministra a uma campanha do titular de Interior, Gérald Darmanin, que sente "uma aversão profunda" por tudo o que Borne "representa quanto a sua relação com a política e com as pessoas".