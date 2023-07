436

Os preços do petróleo tiveram seu segundo dia consecutivo de queda nesta segunda-feira (17), em um mercado que está cada vez mais cético em relação à recuperação da China sem medidas de apoio do governo.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro recuou 1,71%, para 78,50 dólares em Londres. Enquanto isso, nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto caiu 1,68%, para 74,15 dólares.



"Os dados chineses ruins e a retomada parcial da produção na Líbia levaram a uma pausa no movimento de alta", resumiu Ryan McKay, da TD Securities, em nota.