Enviado do papa pela paz na Ucrânia visita Washington

O cardeal italiano Matteo Zuppi, enviado do papa Francisco pela paz na Ucrânia, se encontrará nesta terça-feira (18) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington, poucas semanas após suas viagens a Kiev e Moscou.



A visita do Monsenhor Zuppi "insere-se no contexto da missão destinada a promover a paz na Ucrânia e tem como objetivo a troca de ideias e opiniões sobre a atual situação trágica e o apoio a iniciativas humanitárias", informou um breve comunicado do Vaticano, sem detalhar sua programação.



Na terça-feira, Zuppi será recebido por Joe Biden "a pedido do Papa Francisco" e ambos discutirão a "brutal guerra" da Rússia contra a Ucrânia, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (17).



No âmbito de sua missão, o cardeal Zuppi, de 67 anos, viajou no início de junho a Kiev, onde se encontrou com o presidente Volodimir Zelensky.



No final de junho, ele viajou a Moscou, onde se encontrou com Maria Lvova Belova, comissária russa para a infância, alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por "deportação ilegal" de crianças ucranianas, bem como com o patriarca ortodoxo russo, Cirilo I.



O papa Francisco tem chamado repetidamente à paz na Ucrânia e reza regularmente pelas vítimas do conflito.