Biden convida primeiro-ministro de Israel aos EUA

O presidente americano, Joe Biden, convidou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para um encontro nos Estados Unidos, o primeiro desde que o premiê voltou ao poder no ano passado, disse nesta segunda-feira (17) o gabinete do líder do Estado hebraico.



"O primeiro-ministro aceitou e foi acordado que as equipes israelense e americana coordenarão os detalhes da reunião", acrescentou o gabinete em um comunicado.



O convite ocorre em um momento em que o governo de Netanyahu continua defendendo um controverso projeto de reforma judicial, que provocou grandes protestos em Israel e com o qual Biden manifestou sua preocupação.



Em uma conversa por telefone nesta segunda entre os dois governantes, Netanyahu "informou ao presidente americano sobre o tema da lei que deve ser adotada na próxima semana no Parlamento, e sua intenção de tentar (...) obter um amplo apoio público (...) para o resto do processo" legislativo, indica a nota.



O Parlamento israelense aprovou na semana passada em primeira discussão uma medida-chave da polêmica reforma, que visa anular a possibilidade de o Poder Judicial se pronunciar sobre a "razoabilidade" das decisões governamentais.



O porta-voz da Casa Branca disse na semana passada que Biden receberia o presidente de Israel, Isaac Herzog, nesta terça-feira (18), em Washington.



Biden e Herzog têm na pauta as "formas de avançar em medidas iguais de liberdade, prosperidade e segurança para palestinos e israelenses", antecipou a Casa Branca.