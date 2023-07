Primeiro-ministro israelense hospitalizado para exames médicos

436

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi hospitalizado neste sábado (15) para ser submetido a exames médicos, anunciou seu gabinete, que também destacou que o chefe de Governo, de 73 anos, está em "boas condições".



"O primeiro-ministro chegou ao Sheba Medical Center", o maior hospital de Israel, perto de Tel Aviv, informou seu gabinete em um comunicado.



"Ele está em boas condições e passa por exames médicas", acrescenta a nota.



Em um segundo comunicado, o gabinete afirma que Netanyahu passou algumas horas na sexta-feira no Mar da Galileia, norte de Israel, sob um calor intenso.



Hoje ele se sentiu um pouco tonto e, a conselho de seu médico pessoal, dr. Zvi Berkowitz, foi levado à emergência do hospital Sheba" informa a nota.



"Os primeiros exames mostraram resultados normais".



"A avaliação inicial é de desidratação", afirma o comunicado, que também menciona exames adicionais para o primeiro-ministro.



Netanyahu, que venceu as eleições de novembro de 2022 ao lado de aliados dos partidos ultraortodoxos e da extrema-direita, enfrenta dificuldades na política interna, onde enfrenta uma oposição incessante ao projeto de reforma judicial defendido por seu governo.



Ele também é acusado de corrupção. Um julgamento começou em maio de 2020, o primeiro em Israel contra um primeiro-ministro no cargo.



Netanyahu rejeita as acusações apresentadas contra ele e se considera vítima de uma caça às bruxas.



Em outubro, ele foi hospitalizado durante uma noite depois de passar mal durante o jejum do Yom Kippur.