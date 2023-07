Crianças resgatadas na floresta colombiana deixam o hospital após um mês de cuidados

436

As quatro crianças indígenas resgatadas na Amazônia colombiana receberam alta na noite de ontem, após um mês de cuidados em um hospital militar, informou nesta sexta-feira (14) o órgão estatal de proteção à infância, que terá a custódia temporária dos menores.



"Ganharam peso, estão muito bem", disse Astrid Cáceres, diretora do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF), em entrevista coletiva.



Desde que militares e indígenas resgataram as crianças, em 9 de junho, os irmãos Mucutuy, de 13, 9, 5 e 1 ano, estavam internados em um hospital das Forças Armadas na capital colombiana.



Segundo Astrid, não houve sequelas físicas dos 40 dias em que eles vagaram pela Floresta Amazônica, onde foram parar após um acidente aéreo em que morreram sua mãe e outros dois adultos. No hospital, as crianças receberam um tratamento especial e foram alimentadas com preparações típicas do povo uitoto, como farinha de mandioca.



O ICBF informou que terá autoridade sobre os menores por, pelo menos, seis meses, uma vez que "se requer mais investigações sobre o contexto e a situação da família" das crianças. O resgate gerou uma disputa entre os avós maternos e o pai dos dois filhos mais novos sobre quem ficará com a guarda dos mesmos. Segundo denúncia do avô, o homem agredia a mãe das crianças.



Enquanto a situação não se resolve, os pequenos irão morar com outras crianças em um abrigo do ICBF cuja localização não foi divulgada. Astrid Cáceres informou, apenas, que eles ficarão em uma área rural, onde irão se sentir "confortáveis".



O governo colombiano protegeu com zelo os irmãos do assédio da imprensa. O presidente do país, Gustavo Petro, anunciou recentemente que prepara um documentário sobre a odisseia das crianças.