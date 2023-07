Blinken diz que países em desenvolvimento sofrerão se Rússia não quiser estender acordo de grãos

436

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou nesta sexta-feira (14) que os países em desenvolvimento serão as principais vítimas de uma eventual recusa da Rússia em prorrogar o acordo que permite à Ucrânia exportar grãos pelo Mar Negro.



"Se Moscou cumprir suas ameaças, os países em desenvolvimento, incluindo os da região, pagarão o preço, inclusive de forma literal um preço mais alto pelos alimentos, assim como uma escassez maior de alimentos", declarou o secretário de Estado aos jornalistas, após uma reunião em Jacarta da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).



O acordo, que expirará na segunda-feira às 21h GMT (18h de Brasília), ajudou a mitigar a crise alimentar global causada pelo conflito na Ucrânia e foi prorrogado várias vezes, a última delas em maio.



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que atuou junto à ONU como mediador entre as partes, afirmou nesta sexta que seu par russo, Vladimir Putin, concorda com a prorrogação.