Blinken diz que EUA e aliados se defenderão contra qualquer agressão da Coreia do Norte

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, prometeu nesta sexta-feira (14) que Washington e seus aliados se defenderão de qualquer "agressão" da Coreia do Norte.



"Estamos resolutamente unidos em uma defesa comum e vamos garantir que estamos fazendo todo o possível para impedir e nos defender de qualquer agressão", disse Blinken em uma reunião em Jacarta (Indonésia) com os ministros das Relações Exteriores do Japão e Coreia do Sul.



O diplomata americano se reuniu com os dois ministros à margem de um encontro de chanceleres da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Os três condenaram o que Blinken chamou de "provocações" de Pyongyang.



"O que a Coreia do Norte está fazendo é completamente contrário às expectativas da comunidade internacional", disse o ministro sul-coreano das Relações Exteriores, Park Jin.



Na quarta-feira, a Coreia do Norte lançou um míssil de combustível sólido que sobrevoou 1.001 quilômetros a uma altura máxima de 6.648 km e caiu no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.