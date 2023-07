Biden receberá presidente de Israel em Washington na terça-feira

436

O presidente de Israel, Isaac Herzog, visitará Washington na próxima terça-feira (18) e se encontrará com Joe Biden, em meio às tensões entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (13).



A visita de dois dias ocorre enquanto Washington continua expressando sua desaprovação às polêmicas reformas legais do governo de Netanyahu e à expansão agressiva dos assentamentos em território palestino.



"O presidente Biden reafirmará o compromisso sólido dos Estados Unidos com a segurança de Israel", afirmou a Casa Branca em um comunicado.



"À medida que Israel celebra seu 75º aniversário, a visita destacará nossa parceria e amizade duradoura", acrescentou o governo americano.



Questionado em uma entrevista à CNN no domingo sobre por que não havia convidado Netanyahu, Biden disse que os Estados Unidos têm "outros contatos" como Herzog.



O primeiro-ministro israelense não foi recebido em Washington desde sua reeleição em novembro.



Segundo o presidente, a coalizão de Netanyahu está exacerbando as tensões com os palestinos ao facilitar a expansão dos assentamentos.



Juntamente com o enfraquecimento da Autoridade Palestina, Biden disse que essa situação está criando "um vácuo para o extremismo entre os palestinos".



Biden e Herzog discutirão "maneiras de avançar em medidas iguais de liberdade, prosperidade e segurança para palestinos e israelenses", adiantou a Casa Branca.



Eles também discutirão a relação do Irã com a Rússia e suas ameaças à estabilidade regional.



Está previsto que Herzog faça um discurso perante o Congresso dos Estados Unidos.