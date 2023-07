436

O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu nesta quinta-feira (13) que a adesão da Ucrânia à OTAN poderá agravar as tensões internacionais, em resposta à aproximação da aliança militar transatlântica com a ex-república soviética.



"Estou convencido de que isso não vai melhorar a segurança da Ucrânia e, de uma maneira geral, tornará o mundo mais vulnerável e provocará tensões adicionais no cenário internacional", declarou o presidente russo.