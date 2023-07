436

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) rejeitou, nesta quinta-feira (13), as pretensões da Nicarágua contra a Colômbia para expandir sua plataforma continental no Caribe, uma área rica em recursos de pesca e petróleo.



O mais alto tribunal da ONU disse que "rejeita" os argumentos da Nicarágua contra uma decisão de 2012, que lhe concedeu uma grande extensão de suas zonas marítimas no Caribe, sem ultrapassar as 200 milhas náuticas que lhe fariam sobrepor a soberania de sete ilhas colombianas.