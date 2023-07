ONU afirma que o 'fim da aids' ainda é possível até 2030

436

"O fim da aids" ainda é possível até 2030, afirmou nesta quinta-feira (13) a ONU, mas com o alerta de que a falta de financiamento atrasa o progresso a luta contra a pandemia mais letal do mundo.



O plano apresentado em um novo relatório do UNAIDS (Programa das Nações Unidas para "mostra que o sucesso ainda é possível nesta década", afirmou a diretora executiva do programa, Winnie Byanyima.



Acabar com a aids é uma decisão política e financeira, de acordo com o UNAIDS, que articula iniciativas ao redor do mundo para acabar com a epidemia até 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis adotados em 2015 pela ONU.



A organização destacou a necessidade de combater as desigualdades, apoiar as comunidades e as organizações da sociedade civil, além de garantir um financiamento adequado e sustentável.



Byanyima destacou que os maiores progressos foram registrados nos países e regiões que mais investiram financeiramente, com citações para os países do leste da África e da zona austral deste continente, onde os contágios registraram queda de 57% desde 2010.



Botsuana, Suazilândia, Ruanda, Tanzânia e Zimbábue alcançaram os objetivos batizados como "95-95-95".



Isto significa que 95% das pessoas que vivem com o HIV têm conhecimento de seu estado de saúde, 95% delas estão em tratamento e 95% das pessoas tratadas registram uma supressão da carga viral, o que significa que não transmitem o vírus.



Outros 16 países, oito deles na África Subsaariana, região onde vivem 65% das pessoas soropositivas, estão próximos de alcançar o objetivo.



- Uma morte por minuto -



O número de pessoas que estão em tratamento com antirretrovirais em todo o mundo passou de 7,7 milhões em 2010 para 29,8 milhões em 2022. Os novos contágios caíram 59% desde o pico registrado em 1995.



No ano passado, 82% das mulheres grávidas ou em período de amamentação que convivem com o HIV tiveram acesso ao tratamento com antirretrovirais, contra 46% em 2010.



"O fim da aids oferece uma oportunidade para um legado excepcionalmente poderoso para os atuais líderes", disse Byanyima.



"As futuras gerações poderão lembrar destas pessoas como aquelas que foram capazes de acabar com a pandemia mais letal do mundo", acrescentou.



Em 2022, uma pessoa morreu por minuto vítima da aids e quase 9,2 milhões permaneciam sem tratamento, incluindo 660.000 crianças soropositivas.



- Redução do financiamento -



O UNAIDS lamentou que muitos países ainda têm leis que criminalizam populações consideradas de risco ou determinados comportamentos.



A maioria dos países (145) criminaliza o uso ou posse de drogas e 67 nações penalizam as relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo.



Além disso, 143 países criminalizam ou processam a exposição ao HIV, a falha na divulgação ou a transmissão do vírus.



"Se os governantes ignoram, isolam ou criminalizam as pessoas que vivem com o HIV ou que estão expostas ao risco de contágio, os progressos na resposta à aids são prejudicados e mais pessoas contrairão o vírus", afirmou o UNAIDS.



Um desafio considerável é o financiamento de uma resposta global. Os recursos aumentaram consideravelmente no início da década de 2010, mas no ano passado recuaram para o mesmo nível registrado em 2013.



Em 2022, US$ 20,8 bilhões de dólares (quase R$ 100 bilhões) foram destinados aos programas de luta contra HIV nos países de baixa e média renda, 2,6% a menos que em 2021 e muito abaixo dos 29,3 bilhões de dólares (R$ 140 bilhões) considerados necessários até 2025.