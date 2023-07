Rússia afirma que envio de caças F-16 à Ucrânia será considerado ameaça 'nuclear'

436

Os caças F-16 enviados à Ucrânia serão considerados pela Rússia como uma ameaça "nuclear" por sua capacidade de transportar armas atômicas, afirmou o chefe da diplomacia de Moscou, Serguei Lavrov, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira.



"Nós vamos considerar o fato de as Forças Armadas da Ucrânia terem tais sistemas como uma ameaça do Ocidente no âmbito nuclear", declarou Lavrov em uma entrevista ao jornal online Lenta.ru, que foi citada pelo ministério russo das Relações Exteriores.



"A Rússia não pode ignorar a capacidade destas aeronaves de transportar armas nucleares", destacou o chefe da diplomacia russa, antes de informar que Moscou advertiu Estados Unidos, Reino Unido e França.



"Estados Unidos e seus satélites da Otan criam riscos de um confronto armado direto com a Rússia e isto pode ter consequências catastróficas", afirmou o ministro.



O governo dos Estados Unidos rejeitou durante muito tempo o pedido da Ucrânia para o envio de caças F-16 para evitar uma escalada do conflito, mas em maio cedeu às insistências de Kiev.



O calendário de entrega dos aviões de fabricação americana e a quantidade exata de caças que serão enviados ainda não foram anunciados.



A Ucrânia anunciou na terça-feira a criação de uma "coalizão" de 11 países para treinar seus pilotos nos caças F-16.