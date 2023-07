Tribunal da Guatemala inabilita partido de candidato que disputa segundo turno

436

Um tribunal da Guatemala inabilitou nesta quarta-feira (12) o partido Semilla, do candidato social-democrata Bernardo Arévalo, o que na prática, impediria o mesmo de disputar o segundo turno das eleições presidenciais, no mês que vem.



O anúncio foi feito por Rafael Curruchiche, chefe da Procuradoria Especial contra a Impunidade (Feci), que solicitou a inabilitação.



A decisão judicial se dá após a apresentação de recursos judiciais pelos partidos que perderam o primeiro turno, no mês passado, o que atrasou a proclamação dos social-democratas Sandra Torres e Bernardo Arévalo como vencedores.



O procurador Curruchiche, alvo de sanções americanas, justificou a medida contra o Semilla alegando supostas irregularidades na coleta de assinaturas para a sua legalização.



Os Estados Unidos manifestaram no último dia 2 sua preocupação com os questionamentos em torno das eleições na Guatemala.