Pelo menos um morto e quatro feridos em ataque russo contra Kiev

Um ataque aéreo noturno em Kiev causou pelo menos uma morte e quatro feridos, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (13, noite de quarta em Brasília), na terceira noite consecutiva de ataques contra a capital da Ucrânia.



Os serviços de emergência responderam a chamadas dos distritos de Solomyansky, Shevchenkivsky, Podilsky e Darnytsky após uma série de "explosões na capital", disse o prefeito Vitali Klitschko.



"No distrito de Podilsky, durante os trabalhos de extinção das chamas em um prédio residencial, foi descoberto o corpo de uma pessoa morta", publicou Klitschko no Telegram.



O prefeito relatou que duas pessoas tiveram que ser tratadas por ferimentos no distrito de Shevchenkivsky e outras duas foram "hospitalizadas" devido à queda de destroços em um prédio residencial em Darnytsky.



O responsável pela administração militar de Kiev, Sergiy Popko, também relatou duas pessoas feridas no distrito de Darnytsky, mas não ficou claro se são as mesmas pessoas mencionadas anteriormente.



Klitschko informou que dois prédios pegaram fogo devido ao ataque em Podilsky e Shevchenkivsky.