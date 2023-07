436

Wall Street encerrou nesta quarta-feira seu melhor dia do mês, graças às ações de tecnologia e ao otimismo com a desaceleração da inflação nos Estados Unidos.



O índice Nasdaq subiu 1,15%, e o Dow Jones, 0,25%. O S&P; 500 teve alta de 0,74%. Tanto o Nasdaq quanto o S&P; 500 atingiram novas máximas em um ano.



O núcleo de inflação caiu de 5,3% para 4,8%, ainda longe da meta de 2% do Federal Reserve, mas pode refletir "uma tendência para a baixa que irá acelerar até o fim do ano", indicou Andrew Hunter, da Capital Economics.