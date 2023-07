'Sucession' lidera corrida pelo Emmy com 27 indicações

436

A série dramática da HBO "Sucession", e os conflitos e ambições de uma família à frente de um império midiático, lidera a disputa pelo Emmy com 27 indicações.



As indicações ao chamado Oscar da televisão americana, anunciadas nesta quarta-feira(12) em uma cerimônia virtual, colocam o aclamado programa na liderança da disputa pelo segundo ano consecutivo.



Em seguida vem "The Last of Us", a adaptação de um game produzida pela HBO, com 24 indicações, incluindo uma para o chileno-americano Pedro Pascal na categoria de melhor ator em série dramática.



"The White Lotus", que acompanha ricos em lugares paradisíacos, recebeu 23 indicações, incluindo melhor série dramática e melhor atriz coadjuvante em série dramática para Jennifer Coolidge, que participou também da primeira temporada.



A comédia da Apple TV+ "Ted Lasso", que conta a história de um técnico de futebol na Inglaterra, voltou a se destacar e recebeu 21 indicações para levar a estatueta.



A 75ª cerimônia de premiação Emmy está prevista para 18 de setembro, no entanto, o emblemático evento é ameaçado pela situação em Hollywood.



Enquanto os roteiristas organizam piquetes há mais de dois meses nos arredores dos estúdios, o Sindicato dos Atores (SAG-AFTRA) pode aderir à greve à meia-noite desta quarta-feira (04h de quinta-feira no horário de Brasília) se não chegar a um acordo contratual com os estúdios.



Roteiristas e atores brigam por melhores salários e outros benefícios.



Uma greve dupla em Hollywood, algo não visto desde 1960, pode paralisar quase que por completo a cidade das estrelas, e obrigar, entre outras coisas, a adiar a cerimônia.