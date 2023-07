Inflação dos EUA cai de novo em junho, para 3% anual

436

A inflação anual nos Estados Unidos caiu em junho para sua taxa mais baixa desde 2021, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (12), um sinal promissor para o governo de Joe Biden, que luta para conter o aumento dos preços ao consumidor.



O indicador IPC, fundamental para o Fed (Federal Reserve, Banco Central dos EUA), subiu 3,0% em junho em relação ao mesmo mês do ano passado, abaixo dos 4,0% registrados em maio e ligeiramente inferior ao esperado pelos analistas.



O Fed lançou uma campanha de aumento das taxas de juros no último ano para aliviar a demanda e conter a alta de preços.



Embora as autoridades da instituição tenham sinalizado que, provavelmente, será preciso voltar a elevar as taxas de referência para trazer a inflação de volta à meta de 2%, o relatório do IPC de junho gera dúvidas no mercado sobre o número de altas adicionais necessárias.



O dado de inflação de junho marca a taxa anual mais baixa em mais de dois anos.



Em outro sinal positivo, a taxa mensal "subjacente" - que exclui os itens voláteis de alimentos e energia - ficou em seu registro mais baixo desde 2021.



"Muitas autoridades do Fed deixaram claro que consideram novos aumentos necessários", sugerindo outro aumento este mês. No entanto, segundo um relatório da Pantheon Macroeconomics, uma boa leitura do IPC pode mudar a perspectiva sobre se uma alta em setembro ainda é necessária.



Enquanto o setor habitacional continuou sendo o que mais contribuiu para o aumento mensal do índice geral, outros itens registraram quedas, como passagens aéreas e veículos usados, segundo comunicado divulgado pelo Departamento do Trabalho.



- "Desinflação" -



"Sabemos que os aluguéis vão mudar nos próximos meses, então veremos muita desinflação no restante do ano", disse Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics para os EUA.



"Esta é uma boa notícia para os consumidores", disse ele à AFP, acrescentando que espera que o Fed termine seu ciclo de aperto monetário em julho.



"O mercado de trabalho está dando sinais de abrandamento, a inflação está caindo. Ainda estamos caminhando para um pouso suave, mas é um caminho muito estreito", disse Sweet.



A moderação na inflação subjacente se deveu a um "colapso nas passagens aéreas" e à queda nos preços dos quartos de hotel, assim como no preço dos carros usados, disse Ian Shepherdson, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics.



Os sinais de inflação destacados pelo presidente do Fed, Jerome Powell, "desaceleraram no final do segundo trimestre", disse Rubeela Farooqi, economista-chefe da High Frequency Economics para os EUA.



"Embora a inflação permaneça alta, sua desaceleração é uma boa notícia para os políticos", acrescentou em nota.



Mas é improvável que esses dados mudem o resultado da reunião de política monetária do Fed no final deste mês, com um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros como o resultado mais provável, disse Farooqi.