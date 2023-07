ONU: guerra no Sudão deixa mais de três milhões de deslocados e refugiados

436

O conflito de quase três meses no Sudão entre Exército e paramilitares obrigou mais de três milhões de pessoas a abandonarem suas casas, buscando abrigo tanto no exterior quanto em outras regiões do país, informou a ONU nesta quarta-feira (12).



O número de pessoas que fugiram para o exterior é de quase 724 mil, e a marca de deslocados internos passa de 2,4 milhões, segundo a página de dados online da Organização Internacional para as Migrações (OIM), do sistema ONU.



"Superou-se o número de três milhões de pessoas deslocadas, devido ao conflito no Sudão", disse Safa Msehli, porta-voz da OIM, à AFP.



"Isso é mais do que um número. São pessoas que foram desenraizadas, que fogem para salvar suas vidas, pessoas que foram separadas de seus filhos, e crianças que não poderão ir à escola", acrescentou a porta-voz.



Egito e Chade são os países que receberam o maior número de pessoas que fugiram da violência no Sudão.



O número de pessoas que deixaram o país pode ser maior, já que os dados de pessoas que chegaram ao Egito, que somam cerca de 256 mil, são de 18 de junho.



Desde 15 de abril, o conflito que atinge o país opõe o Exército, comandado pelo general Abdel Fatah al Burhan, aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo.